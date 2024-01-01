Наркологическая клиника в Сочи

Ответ:

Первый вариант - это приехать на консультацию к нам в офис или собраться всеми близкими родственниками по видеосвязи или конференции с нашим специалистом для того, чтобы мы дали вам правильные методики и с учетом ваших семейных особенностей составили план интервенции. В вашем распоряжении такие преимущества для мотивации близкого в наш центр, реабилитация открытого типа, программа 28 дней, центр сертифицирован по ГОСТу, есть медицинская лицензия, программа одобрена ведущими институтами психиатрии и наркологии РФ и это не полный список преимуществ.

Второй вариант - это пригласить специалиста нашей клиники в гости к вам домой для мотивационной беседы с вашим близким. Как показывает практика в 90% из 100% нам удаеться уговорить на лечение в течении 2-х часов.