Наркологическая клиника в Сочи

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+7 (938) 877-87-70
Звонок по РФ бесплатный
Разоренков
Максим Валерьевич
Психолог, Клинический (медицинский) психолог, социальный педагог, ведущий специалист программы для родственников наркологической клиники «Благодар»

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Реальные истории исцеления
Десятки людей рассказали о своей истории исцеления в нашей клинике на Youtube канале
Нас рекомендуют своим близким
78% новых клиентов приходят к нам по рекомендации своих друзей и близких
Квалифицированный персонал
В клинике работает высококвалифицированный персонал Имеются все лицензии
Гарантированный результат
Мы гарантируем положительный результат. В случае срыва - курс лечения бесплатно

Лицензии мед центра

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Услуги и цены в Сочи

Лечение наркомании
Психотерапевт
3000 р.
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Общая практика
2000 р.
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Невролог
2000 р.
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Лечение алкоголизма
Психотерапевт
3000 р.
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Психиатр
3000 р.
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Нарколог
3000 р.
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Реабилитация зависимых
Амбулаторная программа для зависимых 1 месяц
40000 р.
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Реабилитация в центре с проживанием 28 дней
70000 р.
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Реабилитация в центре с проживанием 90 дней
180000 р.
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Психодиагностик
4000 р.
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Терапевт
2000 р.
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Помощь при психических заболеваниях
Педиатр
2000 р.
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Невролог
2000 р.
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Эндокринолог
2000 р.
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Педиатр
2000 р.
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Условия стационара

Врачи различных специализаций
Современное медицинское оборудование
Лицензии на медицинскую деятельность
Полная анонимность пациентов
Режим работы и поддержки пациентов 24/7

Ваш близкий не хочет лечиться?

Опытные психологи и врачи тактично и в тоже время эффективно убедят вашего близкого
довериться специалистам и помочь ему
Убедим пройти лечение и восстановительный курс реабилитации!
Наши специалисты встретятся с вашим близким и убедят его довериться и предпринять улучшения в жизни
только методы психологического убеждения;
без применения насилия
Поговори с врачем
+7 (938) 877-87-70
Звонок по РФ бесплатный
Мы выезжаем и проводим правильную интервенцию!
С каждым нашим клиентом проводится большой обьем работы, направленной на избавление от зависимости, восстановление личности по современной методике, которая показала свою эффективность в мировой практике лечения. Из 1920 часов бодрствования пациента - 1500 часов уйдет на занятие с вашим близким.

Гарантийный сертификат

В завершение курса реабилитации, каждому выпускнику выдается Сертификат. В терапевтическом смысле, он снижает уровень тревожности для родственников и самих резидентов, у которых есть страх к повторному срыву.

Таких резидентов менее 10%. Семьи зависимого, которые воспользуются сертификатом, так же могут посещать программы для родственников.

Мы гарантируем конфиденциальность использования, как и на первичной реабилитации.

По недавней статистике, за 8 лет работы клиники "Благодар" по модернизированной программе – 95% выпускников получивших сертификат, не имеют зависимость.

5% резидентов которые сорвались в результате стрессовых ситуаций, от которых не никто застрахован воспользовались гарантийным сертификатом и бесплатно прошли программу профилактики срыва.

Врачи нашей клиники в Сочи

Разоренков Максим Валерьевич
Психолог, Клинический (медицинский) психолог, социальный педагог, ведущий специалист программы для родственников наркологической клиники «Благодар»
Стаж - 8 лет
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Токмаков Денис Евгеньевич
Психотерапевт (гештальт подход), Клинический (медицинский) психолог, Социальный педагог, ведущий специалист по работе с зависимыми и амбулаторной программы лечения
Стаж - 10 лет
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Разоренкова Анна Андреевна
Психолог, психотерапевт
Стаж - 12 лет
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Алексеева Мария Андреевна
Психолог, психотерапевт (гештальт)
Стаж - 10 лет
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Ответы на часто задаваемые вопросы

Какие гарантии вы даете на кодирование от алкоголизма в вашей клинике?
Ответ:
Отвечает врач психиатр-нарколог Ермолов А.В.: Сразу хочу вам сказать, что кодировка не являеться панацеей как многие привыкли считать. Это метод и способ временной остановки и блокировки от алкоголя и алкогольной зависимости именно поэтому важно сразу после кодирования незамедлительно начать терапию с психологом или психотерапевтом для проработки тяги и влечения, для изучения того факта почему человек употребляет алкоголь и для чего. 
Врач на дом приезжает именно нарколог или психиатр или просто фельдшер как во многих случаях?
Ответ:
Все зависит от ситуации и проблемы из-за которой вам требуеться нарколог на дом, чаще всего приезжает именно врач. 
Поможет ли вывод из запоя моему мужу бросить пить навсегда?
Ответ:
Вывод из запоя проводиться в клинике или в домашних условиях и это не решение проблематики с алкогольной зависимостью а лишь решение снятия абстинентного синдрома. 
Хочу отправить родственника на реабилитацию от наркозависимости. Возможно ли это без его согласия?
Ответ:
Во-первых, необходимо выставить жесткие границы и выразить открытый протест против употребления вашим родственником/близким любых наркотических и алкогольных веществ. Не проявлять созависимость и не реагировать на манипуляции. Будьте строги, жестки, но предложите свою помощь, в том случае, если человек действительно желает изменить свою жизнь. Если у человека появится куча проблем, которые вы не решаете, а он сам решить не в состоянии, он останется без финансовой поддержки, крыши над головой, и будет полностью предоставлен сам себе – вероятнее всего – он очень скоро придёт к вам просить о помощи.
Как убедить родственника поехать в ваш наркологический центр?
Ответ:

Первый вариант - это приехать на консультацию к нам в офис или собраться всеми близкими родственниками по видеосвязи или конференции с нашим специалистом для того, чтобы мы дали вам правильные методики и с учетом ваших семейных особенностей составили план интервенции. В вашем распоряжении такие преимущества для мотивации близкого в наш центр, реабилитация открытого типа, программа 28 дней, центр сертифицирован по ГОСТу, есть медицинская лицензия, программа одобрена ведущими институтами психиатрии и наркологии РФ и это не полный список преимуществ.

Второй вариант - это пригласить специалиста нашей клиники в гости к вам домой для мотивационной беседы с вашим близким. Как показывает практика в 90% из 100%  нам удаеться уговорить на лечение в течении 2-х часов.

Можно ли предотвратить преждевременную выписку из больницы родственника?
Ответ:
Существуют определенные методы, направленные на то, чтобы изменить мнение зависимого, находящегося в кризисе, например – интервенция. Сообща с вами, – это вполне возможно. Необходимо дать понять, что это, конечно, его решение и вы, в случае досрочной выписки не потерпите рядом с собой никакого употребления и он будет предоставлен сам себе и сможет рассчитывать только на свои силы. Выскажите свои настоящие чувства. Дайте понять – что вам надоело страдать и смотреть, как ваш близкий уничтожает себя, но если таково его решение – то пускай он сделает это в одиночестве. С другой стороны – поддержать, понимая, что выздоровление – это непросто, на начальных этапах, но прохождение всего цикла мероприятий – необходимо, для того, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону! Профильные специалисты имеют большой опыт и постараются объяснить перспективы и оказать первую психологическую помощь вашему близкому – с большой вероятностью, ситуация выровняется и человек, с новыми силами возьмется за изменение своей жизни!
Сколько будет стоить курс реабилитации от зависимости в вашей клинике?
Ответ:
У нас есть несколько курсов реабилитации, первый это программа "28 дней", которая подходит людям с высоким уровнем мотивации и вторая программа 28+90 дней "Перезагрузка", рассчитана на людей со средней или низкой мотивацией, стоимость помесячной оплаты в наших центрах на стандартную программу от 60.000 до 70.000 рублей, на вип программы от 120.000 до 320.000 рублей, остальные расценки смотрите в разделе услуги и цены.
Можно ли за месяц избавиться от негативных последствий употребления алкоголя и наркотиков?
Ответ:

Качественная индивидуальная работа с психологом в течение месячного курса по программе 28 дней решают очень много задач, с которыми не всегда справляются за несколько месяцев в обычных реабилитационных центрах, но экспресс-курс в первую очередь направлен на первичный анализ проблемы, приобретение мотивации к выздоровлению, работу с сопротивлениями. Конечно, за 30 дней крайне сложно разобраться со всеми психологическими и физиологическими последствиями такого серьезного заболевания, в первую очередь – это начальный этап, трамплин для того чтобы продолжить дальнейшую работу над собой. Она необходима в любом случае, желательно, конечно, без прерывания курса – в таком случае, эффективность терапии значительно вырастает, положительные результаты закрепляются.

Могу ли я быть уверенной в том, что базовый курс поможет моему близкому человеку не сорваться?
Ответ:
Психологи и врач психиатр-нарколог приложат максимум усилий, чтобы изменить зависимого в лучшую сторону – длительная практика и статистика говорит сама за себя. Пройдя месячный курс по программе 28 дней, больше половины зависимых остаются в состоянии стойкой ремиссии! А при прохождении полного курса реабилитации мы даём годовую гарантию! Работа со специалистами, проработка основных дефектов характера, глубинных причин употребления, приобретение и использование максимального количества реально работающих навыков трезвой жизни, заряд мотивации к выздоровлению, интеграция в трезвое сообщество – и вероятность срыва стремится к нулю! При выполнении вами всех рекомендаций – у вашего близкого просто не должно остаться других вариантов, как начать менять себя в лучшую сторону – это неоспоримый факт.
Помогаете ли вы с такой проблемой как игромания? Я имею ввиду взрослого человека и у него зависимость от казино и ставок на спорт онлайн. 
Ответ:
Да конечно, в клинике есть отдельный центр для игроманов в котором специальная программа "Вне игры" одобренная Министерством Здравоохранеия и ведущими институтами страны им. Сербского и им. Бехтерева. Результаты у наших клиентов от программы и курса просто потрясающие. 

Главный врач нашей клиники в Сочи

Разоренков
Максим Валерьевич
Психолог, Клинический (медицинский) психолог, социальный педагог, ведущий специалист программы для родственников наркологической клиники «Благодар»
Стаж - 8 год
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Главный врач психиатр-нарколог клиники ЦНПИ "Благодар" в Сочи.
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Частная клиника наркологии и психиатрии предлагает вам свою помощь в лечении наркомании и лечении алкоголизама, а также других зависимостей

Если ваша семья попала в трудное положение, и вы не знаете как быть – обратитесь в центр психиатрии и наркологии «Благодар».
Здесь вы получите лучшую помощь анонимно, круглосуточно и качественно.

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  • психологическое сопровождение;
  • психологическая поддержка родственников и близких больного человека.

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Андрей *
Как бросить пить алкоголь за 1 день. отзыв...
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Александр *
Отзыв наркомана о лечении в клинике...
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Дмитрий *
Отзыв алкоголика о лечении в клинике...
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